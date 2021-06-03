"Велике будівництво": платні дороги стануть альтернативою безкоштовним

У рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні з'являться платні дороги, повідомляє УНИАН.

Про їх проєктування розповів координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«На даний момент існує 2 пілотних проєкти: «Краковець-Броди-Рівне» і «Стрий-Мукачево». На них готується документація. Працюємо з інвесторами», - сказав він.

За словами Тимошенка, такі дороги мають стати альтернативою безкоштовним, тому до вибору маршрутів підходять точково.

«Ділянка траси від Краковця до Дубно, по якій пролягає шлях з Києва до Львова, непогана, але односмугова. Саме тому інвестори зацікавлені, щоб там побудувати ділянку платної дороги», - пояснив він.

Загалом за програмою «Велике будівництво» планують за два роки відремонтувати всі загальнонаціональні траси.

«В минулому році було оновлено 4 500 км доріг «Укравтодору», в цьому році буде стільки ж», - розповів Тимошенко.

Серед інших масштабних дорожніх проєктів «Великого будівництва» - створення найдовшої траси М-30 довжиною 1400 км, а також спеціальної траси на Кишинів з мостами. Також цьогоріч почнеться будівництво окружної дороги навколо Києва.