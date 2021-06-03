Суд схвалив розслідування з приводу захоплення влади Януковичем

Шевченківський районний суд м. Києва дав дозвіл здійснити спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича в кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Таке рішення суду дає право стороні обвинувачення на здійснення досудового розслідування щодо підозрюваного у його відсутність (in absentia)", – повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як повідомлялося, у кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) розслідуються обставини захоплення Януковичем у вересні-жовтні 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень як президента України.

За інформацією Офісу генпрокурора, у 2010 році Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень. Рішення КС, по суті, ввело в дію Конституцію 1996 року. 1 жовтня 2010 року текст "нової Конституції" було опубліковано у спецвипуску бюлетеня "Офіційний вісник України".

4 травня 2020 року Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід Януковичу у вигляді заочного арешту у справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

25 березня 2021 року Київський апеляційний суд підтвердив законність рішення про заочний арешт експрезидента.