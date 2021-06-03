Монету в 1 гривню можна продати за десятки тисяч

В Україні за монету номіналом в 1 гривню 1992 року випуску на аукціоні можна виручити десятки тисяч гривень, повідомляє Обозреватель.

На одному з останніх торгів така монета обійшлася покупцеві в 24,5 тис. грн.

Це випливає з даних аукціону Violity. Так, монета відповідного номіналу, виготовлена гладким гуртом 1.1ААг, може коштувати від 15 до 27 тис. грн (в залежності від стану, результатів торгів).

Наприклад, кілька тижнів тому монету 1992 року випуску (1.1 ААГ) продали за 24,5 тис. грн. А тижнем раніше така ж монета пішла з молотка за 16,6 тис. грн.

Джерело: Violity

Джерело: Violity

Як пише профільний портал Monety, 1 гривня 1992 року в Україні масово карбувалася з алюмінієвої бронзи або латуні. Дані монети ніякої цінності не представляють, їх вартість дорівнює номіналу.

Дорого можна продати монету одна гривня, якщо вона виготовлена з алюмінію, міді, бронзи, срібла, магнітної або немагнітної сталі, нікелевого сплаву.