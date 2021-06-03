Смачний і простий рецепт на сніданок: омлет пуляр

Все геніальне просто! Саме так можна охарактеризувати надзвичайно просте, але водночас смачне блюдо з яєць - омлет пуляр, повідомляє 24tv.ua.

Омлет пуляр названий на честь його винахідниці Аннет Пуляр. Власниця готелю готувала його своїм гостям і стала відомою завдяки цій страві на всю Францію. Хоча зовні омлет дуже схожий на пиріг, насправді це один з найкращих варіантів сніданку з простих курячих яєць.

Рецепт омлету пуляр на 2 порції.

Інгредієнти:

4 шт. курячих яєць;

5 г вершкового масла;

щіпка солі.

Спосіб приготування:

Розділіть яйця на жовтки й білки. Жовтки змішайте з сіллю і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Білки посоліть за смаком і збийте міксером в окремій посудині до пишних піків і стійкості. Розігрійте пательню, змастіть її вершковим маслом. Вилийте на сковорідку жовтки так, щоб вони покрили поверхню сковорідки повністю. Зверху на жовтки викладіть білки та збийте лопаткою. Накрийте сковорідку кришкою і готуйте омлет під кришкою і на маленькому вогні протягом 5 - 6 хвилин. Викладіть омлет на тарілку, розрізати навпіл і складіть омлет.

Фото - Готовим дома

Подавайте блюдо зі свіжими овочами. Смачного!