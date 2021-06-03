Смачний і простий рецепт на сніданок: омлет пуляр
Все геніальне просто! Саме так можна охарактеризувати надзвичайно просте, але водночас смачне блюдо з яєць - омлет пуляр, повідомляє 24tv.ua.
Омлет пуляр названий на честь його винахідниці Аннет Пуляр. Власниця готелю готувала його своїм гостям і стала відомою завдяки цій страві на всю Францію. Хоча зовні омлет дуже схожий на пиріг, насправді це один з найкращих варіантів сніданку з простих курячих яєць.
Рецепт омлету пуляр на 2 порції.
Інгредієнти:
- 4 шт. курячих яєць;
- 5 г вершкового масла;
- щіпка солі.
Спосіб приготування:
- Розділіть яйця на жовтки й білки.
- Жовтки змішайте з сіллю і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Білки посоліть за смаком і збийте міксером в окремій посудині до пишних піків і стійкості.
- Розігрійте пательню, змастіть її вершковим маслом.
- Вилийте на сковорідку жовтки так, щоб вони покрили поверхню сковорідки повністю.
- Зверху на жовтки викладіть білки та збийте лопаткою.
- Накрийте сковорідку кришкою і готуйте омлет під кришкою і на маленькому вогні протягом 5 - 6 хвилин.
- Викладіть омлет на тарілку, розрізати навпіл і складіть омлет.
Подавайте блюдо зі свіжими овочами. Смачного!