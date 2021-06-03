Смачний і простий рецепт на сніданок: омлет пуляр

Смачний і простий рецепт на сніданок: омлет пуляр

Все геніальне просто! Саме так можна охарактеризувати надзвичайно просте, але водночас смачне блюдо з яєць - омлет пуляр, повідомляє 24tv.ua.

Омлет пуляр названий на честь його винахідниці Аннет Пуляр. Власниця готелю готувала його своїм гостям і стала відомою завдяки цій страві на всю Францію. Хоча зовні омлет дуже схожий на пиріг, насправді це один з найкращих варіантів сніданку з простих курячих яєць.

Рецепт омлету пуляр на 2 порції.

Інгредієнти:

  • 4 шт. курячих яєць;
  • 5 г вершкового масла;
  • щіпка солі.

Спосіб приготування:

  1. Розділіть яйця на жовтки й білки.
  2. Жовтки змішайте з сіллю і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Білки посоліть за смаком і збийте міксером в окремій посудині до пишних піків і стійкості.
  4. Розігрійте пательню, змастіть її вершковим маслом.
  5. Вилийте на сковорідку жовтки так, щоб вони покрили поверхню сковорідки повністю.
  6. Зверху на жовтки викладіть білки та збийте лопаткою.
  7. Накрийте сковорідку кришкою і готуйте омлет під кришкою і на маленькому вогні протягом 5 - 6 хвилин.
  8. Викладіть омлет на тарілку, розрізати навпіл і складіть омлет.
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Фото - Готовим дома

Подавайте блюдо зі свіжими овочами. Смачного!

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