Зеленський підписав рішення про врегулювання ситуації на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної оборони і безпеки України від 2 червня 2021 року - Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях"(...)

Контроль виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію справжнім указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - вказується в тексті документа, оприлюдненому на сайті президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету міністрів України доручається у двомісячний термін підготувати законопроєкти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду і внести їх в установленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Також Кабміну доручається в тримісячний термін відпрацювати з залученням Служби безпеки України питання про відкликання мережевих ресурсів, які виділені в користування операторам телекомунікацій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Російської Федерації проти України.

У шестимісячний термін уряд повинен забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення як оператора державного мультиплексу, а також забезпечити радіомовлення в середньохвильовому діапазоні, в тому числі зі спеціальним контентом, з метою покриття територій ОРДЛО сигналом українських радіостанцій .

Протягом 2021 року Кабміну доручено завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду в ОРДЛО, а також створення поблизу кожного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів, сервісних центрів для надання соціальних, адміністративних, банківських, медичних, поштових та інших послуг.

Головнокомандувачу Збройних сил України доручається в шестимісячний термін завершити виконання заходів щодо посилення охорони і оборони десантно-небезпечних ділянок українського узбережжя Чорного і Азовського морів, а також об'єктів критичної інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.