Європейський регулятор наказав авіакомпаніям оминати Білорусь

Європейське агентство авіаційної безпеки EASA зобовʼязало національних перевізників країн-членів EASA уникати повітряного простору Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій, посилаючись на ﻿сайт EASA, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, вимога оминати район польотної інформації "Мінськ" повʼязана з примусовою посадкою рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair 23 травня.

Як пояснив регулятор, мета такого рішення "полягає в зниженні потенційного ризику для пасажирів і екіпажів, який може виникнути в результаті польотів в цьому повітряному просторі" .

Рішення буде періодично переглядатися.

Джерело: EASA

З 26 травня Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair в мінському аеропорту 23 травня, після чого був затриманий засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, головний редактор ресурсу "Білорусь головного мозку" Роман Протасевич. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Про припинення авіасполучення з Білоруссю заявила і низка інших країн, зокрема Литва, Словаччина та Польща. В "Белавіа" заявили про вимушене скасування з 27 травня рейсів до восьми країн Європи. Крім того, білоруська національна авіакомпанія скасувала всі рейси до України з 26 травня і по 25 серпня.