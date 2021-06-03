Під КСУ проходить мітинг проти земельної реформи: дорогу перекрили

У Києві біля Конституційного суду України розпочався мітинг проти земельної реформи. Дорогу на вулиці перекрили, повідомляє Сегодня.

3 червня о 10:00 КСУ почав розгляд законності реформи. Під будівлею суду зібралися кілька сотень людей.

Туди вже стягнули правоохоронців. Копи стоять серед учасників акції, деякі вишикувалися у шеренгу з іншого боку вулиці.

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Фото: Владислав Паливода, "Сьогодні"

Кілька поліцейських спостерігають за тим, що відбувається з "VIP-місць" – сидять на терасі кафе навпроти суду.

Учасники акції принесли з собою плакати і прапори.

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Фото: Владислав Паливода, "Сьогодні"
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Фото: Олексій Сисоєв, "Сьогодні"
"Продаж землі – продаж майбутнього", – написано на одному з плакатів.
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Фото: Владислав Паливода, "Сьогодні"

Людей на вулиці стає все більше – багато з них пенсійного віку. На місці голосно грає музика.

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