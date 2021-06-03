Під КСУ проходить мітинг проти земельної реформи: дорогу перекрили
У Києві біля Конституційного суду України розпочався мітинг проти земельної реформи. Дорогу на вулиці перекрили, повідомляє Сегодня.
3 червня о 10:00 КСУ почав розгляд законності реформи. Під будівлею суду зібралися кілька сотень людей.
Туди вже стягнули правоохоронців. Копи стоять серед учасників акції, деякі вишикувалися у шеренгу з іншого боку вулиці.
Кілька поліцейських спостерігають за тим, що відбувається з "VIP-місць" – сидять на терасі кафе навпроти суду.
Учасники акції принесли з собою плакати і прапори.
"Продаж землі – продаж майбутнього", – написано на одному з плакатів.
Людей на вулиці стає все більше – багато з них пенсійного віку. На місці голосно грає музика.