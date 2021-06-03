Німецький лоукостер запустить рейси з Дюссельдорфа до Києва

Німецька лоукост-компанія Eurowings, що є одним з дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group, з 1 вересня запускає рейси з Дюссельдорфа (Німеччина) до Києва, повідомляє УНИАН.

Відзначається, що компанія буде виконувати рейси щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

Виліт з Німеччини запланований об 11:30 (за місцевим часом), приліт до Києва (аеропорт "Бориспіль") — о 15:10 (за місцевим часом).

Нові рейси

З 30 квітня німецька авіакомпанія Lufthansa запустила прямі рейси з Франкфурта-на-Майні (Німеччина) до Львова.

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air у червні запустить рейси зі Львова до Варшави, Познані (Польща), Неаполя (Італія) та Меммінгена (Німеччина).