5 рецептів несподіваних страв з полуницею

Полуниця – це та ягода, яка не вимагає доповнень. Її потрібно мити і просто їсти. Але існують доволі оригінальні виконання з нею, які здатні здивувати. Полуницю можна додавати в корисні літні салати, в соус до качки і десертні супи. 5 кращих рецептів знайдете нижче, повідомляє Сегодня.

Качине філе з полуничним соусом

Фото: Depositphotos

Складові

150 г філе качки або індички

3 стеблини спаржі

Сіль, перець – за смаком

Для соусу

30 г червоного сухого вина

100 г полуниці

20 г цукру

50 мл води

Спосіб приготування

Качине або індиче філе посолити, поперчити, обсмажити на сковорідці. Качатину довести до 70%-ї готовності, так, щоб м'ясо було трохи з кров'ю, індичку – до повної готовності. Спаржу очистити, бланшувати, викласти на тарілку. Філе нарізати на скибочки, викласти на спаржу, полити полуничним соусом. Для соусу взяти вино, додати цукор, нарізану полуницю і воду, кип'ятити впродовж 5-7 хвилин. Потім перебити в блендері й полити філе.

Полуничний суп з морозивом

Фото: Depositphotos

Суп з полуниці з морозивом

Складові

150 г полуниці

50 мл червоного сухого вина

30 г цукру

30 г води

50 г ванільного морозива

Спосіб приготування

У сотейник влити вино, додати цукор, попередньо вимиту і порізану шматочками полуницю, воду і тушкувати все разом 5-7 хвилин. Прикрасити м'ятою. Подавати теплим або холодним. Для холодної подачі супу після приготування дають охолонути, збивають у блендері та подають з морозивом.

Полуничний салат з горіхами і козиним сиром

Фото: instagram.com/olga_apelsin

Складові

Для зацукрованих горіхівм

2 ст. л. вершкового масла

1/2 чашки половинок волоських горіхів або горіхів пекан

1/2 ч. л. каєнського перцю

Дрібка солі

1/2 ч. л. кориці

2 ст. л. коричневого цукру

Для салату

3 чашки салатного міксу

3/4 чашки зацукрованих горішків

1 1/2 чашки нарізаної полуниці

225 г подрібненого козиного сиру

1/2 склянки лохини

Для заправки

1 чашка оливкової олії

1/3 чашки бальзамічного оцту

1 цибуля-шалот, нарізана

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. меленого перцю

1 ст. л. діжонської гірчиці

Сік 1/2 лимона

1 ст. л. меду

Спосіб приготування:

Приготуйте зацукровані волоські горіхи. Для цього розтопіть вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте волоські горіхи і готуйте, помішуючи, до золотисто-коричневого кольору. На це треба приблизно 3 хвилини. Наприкінці додайте цукор і спеції, перемішайте і смажте ще хвилину. Перекладіть горіхи на пергаментний папір і дайте їм охолонути. Помістіть усі інгредієнти для заправки в блендер і збийте до отримання однорідної маси. Салатне листя помийте і обсушіть, перемішайте із заправкою. Якщо заправка залишиться, накрийте її кришкою і поставте в холодильник. Зверху розкладіть нарізану полуницю, козиний сир і лохину. Посипте салат зацукрованими горішками і подавайте.

Полуничне варення з розмарином

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Складові

1 кг полуниці

500 г цукру

3 гілочки розмарину

1 ч. л. чорного перцю горошком

1/2 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування

Полуницю очистити від хвостиків, розрізати навпіл. Додати 5 ст. л. води, змішати з цукром і поставити на середній вогонь. Дати варенню закипіти. Додати розмарин, після чого зменшити температуру і варити до готовності. За 1 хвилину до закінчення варіння подрібнити чорний перець за допомогою скалки і додати у варення. Розлити в стерилізовані банки, дати йому охолонути. Таке варення ідеально із сирами (камамбер, брі, шевре), з м'ясом, з овочами (червонокачанна капуста), з молочними продуктами (молоко, сир).

Желе з полуниці з шампанським

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Складові

130 г цукрового піску

Цедра і сік 1 лимона

4 ч. л. желатину в порошку

450 мл шампанського

180 г полуниці

50 г полуничного пюре

Спосіб приготування