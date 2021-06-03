5 рецептів несподіваних страв з полуницею

Полуниця – це та ягода, яка не вимагає доповнень. Її потрібно мити і просто їсти. Але існують доволі оригінальні виконання з нею, які здатні здивувати. Полуницю можна додавати в корисні літні салати, в соус до качки і десертні супи. 5 кращих рецептів знайдете нижче, повідомляє Сегодня.

Качине філе з полуничним соусом

Качка з ягідним соусом
Фото: Depositphotos

Складові

  • 150 г філе качки або індички
  • 3 стеблини спаржі
  • Сіль, перець – за смаком

Для соусу

  • 30 г червоного сухого вина
  • 100 г полуниці
  • 20 г цукру
  • 50 мл води

Спосіб приготування

  1. Качине або індиче філе посолити, поперчити, обсмажити на сковорідці. Качатину довести до 70%-ї готовності, так, щоб м'ясо було трохи з кров'ю, індичку – до повної готовності.
  2. Спаржу очистити, бланшувати, викласти на тарілку.
  3. Філе нарізати на скибочки, викласти на спаржу, полити полуничним соусом.
  4. Для соусу взяти вино, додати цукор, нарізану полуницю і воду, кип'ятити впродовж 5-7 хвилин. Потім перебити в блендері й полити філе.

Полуничний суп з морозивом

Суп з полуниці з морозивом
Фото: Depositphotos

Суп з полуниці з морозивом

Складові

  • 150 г полуниці
  • 50 мл червоного сухого вина
  • 30 г цукру
  • 30 г води
  • 50 г ванільного морозива

Спосіб приготування

  1. У сотейник влити вино, додати цукор, попередньо вимиту і порізану шматочками полуницю, воду і тушкувати все разом 5-7 хвилин. Прикрасити м'ятою.
  2. Подавати теплим або холодним. Для холодної подачі супу після приготування дають охолонути, збивають у блендері та подають з морозивом.

Полуничний салат з горіхами і козиним сиром

Салат з полуниці, горіхів і сиру Фото: instagram.com/olga_apelsin/
Фото: instagram.com/olga_apelsin

Складові

Для зацукрованих горіхівм

  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 1/2 чашки половинок волоських горіхів або горіхів пекан
  • 1/2 ч. л. каєнського перцю
  • Дрібка солі
  • 1/2 ч. л. кориці
  • 2 ст. л. коричневого цукру

Для салату

  • 3 чашки салатного міксу
  • 3/4 чашки зацукрованих горішків
  • 1 1/2 чашки нарізаної полуниці
  • 225 г подрібненого козиного сиру
  • 1/2 склянки лохини

Для заправки

  • 1 чашка оливкової олії
  • 1/3 чашки бальзамічного оцту
  • 1 цибуля-шалот, нарізана
  • 1 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. меленого перцю
  • 1 ст. л. діжонської гірчиці
  • Сік 1/2 лимона
  • 1 ст. л. меду

Спосіб приготування:

  1. Приготуйте зацукровані волоські горіхи. Для цього розтопіть вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Додайте волоські горіхи і готуйте, помішуючи, до золотисто-коричневого кольору. На це треба приблизно 3 хвилини. Наприкінці додайте цукор і спеції, перемішайте і смажте ще хвилину. Перекладіть горіхи на пергаментний папір і дайте їм охолонути.
  2. Помістіть усі інгредієнти для заправки в блендер і збийте до отримання однорідної маси.
  3. Салатне листя помийте і обсушіть, перемішайте із заправкою. Якщо заправка залишиться, накрийте її кришкою і поставте в холодильник.
  4. Зверху розкладіть нарізану полуницю, козиний сир і лохину. Посипте салат зацукрованими горішками і подавайте.

Полуничне варення з розмарином

Варення з полуниці
Фото: Depositphotos

Складові

  • 1 кг полуниці
  • 500 г цукру
  • 3 гілочки розмарину
  • 1 ч. л. чорного перцю горошком
  • 1/2 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування

  1. Полуницю очистити від хвостиків, розрізати навпіл. Додати 5 ст. л. води, змішати з цукром і поставити на середній вогонь. Дати варенню закипіти.
  2. Додати розмарин, після чого зменшити температуру і варити до готовності. За 1 хвилину до закінчення варіння подрібнити чорний перець за допомогою скалки і додати у варення.
  3. Розлити в стерилізовані банки, дати йому охолонути. Таке варення ідеально із сирами (камамбер, брі, шевре), з м'ясом, з овочами (червонокачанна капуста), з молочними продуктами (молоко, сир).

Желе з полуниці з шампанським

Полуничне желе з шампанським
Фото: Depositphotos

Складові

  • 130 г цукрового піску
  • Цедра і сік 1 лимона
  • 4 ч. л. желатину в порошку
  • 450 мл шампанського
  • 180 г полуниці
  • 50 г полуничного пюре

Спосіб приготування

  1. Для пюре 50 г свіжої полуниці розім'яти в пюре з 1 ст. л. холодної води і 1 ч. л. меду.
  2. Покласти цукор у середню каструльку, додати 300 мл води і цедру лимона.
  3. Нагріти суміш, щоб цукор розчинився. Зняти з вогню і дати охолонути, видаливши цедру лимона.
  4. У невелику миску налити лимонний сік і додати желатиновий порошок. Залишити на 3-4 хвилини. Поставити миску на водяну баню до повного розчинення желатину.
  5. Змішати желатин разом з цукровим сиропом, додати полуничне пюре і шампанське.
  6. У келих покласти три чверті ягід і акуратно залити рідким желе, щоб ягоди були повністю покриті, дати трохи застигнути.
  7. Додати залишився желе і поставити в холодильник на 5 годин. Прикрасити ягодами і подавати.

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