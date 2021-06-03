На яких автомобілях найчастіше скручують пробіг

Купівля вживаного автомобіля - це складний і трудомісткий процес. Багато водіїв прагнуть знайти краще компромісне рішення. Майже новий автомобіль за доступною ціною був би ідеальним варіантом. Пробіг є одним з основних параметрів, що характеризує технічний стан автомобіля. Але багато хто про це забувають або просто не звертає уваги. У разі заниження реального пробігу покупець ризикує заплатити за автомобіль набагато більше, ніж той стоїть насправді, повідомляє Автомир.

Чому важливо перевіряти пробіг автомобіля, перш ніж купувати його?

На кожному транспортному засобі встановлюється одометр, який показує, скільки кілометрів проїхав даний автомобіль за весь період експлуатації. Показники одометра відображають рівень зносу автомобіля. Однак реальний пробіг часто скручують, і це призводить до незапланованих експлуатаційних витрат. Вигідна покупка може перетворитися в фінансову катастрофу в лічені секунди. Авто, на якому скручені 100000 кілометрів пробігу, може виявитися дуже непередбачуваним і дорогим в обслуговуванні. До того ж, його буде складно продати в майбутньому.

Методологія дослідження

Компанія carVertical, яка надає послуги з перевірки історії транспортних засобів по VIN-кодом, провела дослідження з метою визначення моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг. Фахівці carVertical зібрали і проаналізували великий масив інформації з власної бази даних. За результатами дослідження був складений перелік автомобілів із зазначенням відсотка випадків скручування пробігу по кожній з проаналізованих моделей.

За останні 12 місяців (в період з жовтня 2019 по жовтень 2020) фахівці carVertical проаналізували понад півмільйона звітів і зібрали інформацію про ринки автомобілів в різних країнах світу, таких як Польща, Румунія, Угорщина, Франція, Словенія, Словаччина, Чехія, Латвія, Болгарія , Україна, Сербія, Німеччина, Хорватія, Росія і Сполучені Штати Америки.

Топ-15 моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг

Нижче наведено перелік моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг. Якщо ви купуєте старий автомобіль, обов'язково перевірте показники пробігу за допомогою онлайн-сервісу, перш ніж укладати договір з продавцем.

Результати дослідження свідчать про те, що пробіг найчастіше скручують на машинах німецьких виробників. Ще один цікавий висновок стосується питання сегментації. Випадки скручування пробігу набагато частіше спостерігаються в автомобілях преміум-класу, ніж в бюджетних автомобілях. Недобросовісні автодилери, які практикують заниження реального пробігу, з найбільшою часткою ймовірності звернуть свою увагу на люксові моделі BMW 7 і X5. Покупці розкішних машин ризикують зазнати величезних фінансових втрат, якщо придбаний автомобіль став об'єктом шахрайських дій з показниками одометра.

Порівняння моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг, за роком випуску

Вік є одним з ключових факторів впливу на пробіг автомобіля. Реальний пробіг частіше занижують на автомобілях старшого віку. Результати порівняльного аналізу моделей автомобілів з найбільшим відсотком випадків скручування пробігу свідчать про те, що моделі преміум-класу в середньому старше бюджетні моделі.

За даними дослідження, старі автомобілі преміум-класу страждають від шахрайства з показниками одометра більше інших. Зокрема, в популярних моделях BMW пробіг скручують, коли вони знаходяться у віці від 10 до 15 років. Автомобілі серії Mercedes-Benz E 2002-2004 років випуску є найстарішими з тих, які користуються великим попитом серед автодилерів-шахраїв.

Бюджетні автомобілі зі скрученим пробігом в середньому кілька нові. Дані про Volkswagen Passat, Skoda Superb і Skoda Octavia говорять про те, що в цих моделях пробіг зазвичай скручують протягом перших десяти років перебування в експлуатації.

Порівняння моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг, по виду пального

Транспортні засоби з дизельним двигуном розраховані на те, щоб долати значно довші відстані, і саме тому на них припадає більша частина машин з скрученим пробігом. Із Західної Європи дуже часто імпортуються автомобілі з пробігом більше 300 000 км. Заниження реального пробігу дозволяє істотно збільшити вартість цих авто.

Дані про частку машин з скрученим пробігом в розрізі видів пального відображають специфіку вибору автомобілів в країнах Центральної та Східної Європи. Водії західних країн активно позбуваються старих авто з великим пробігом і високою вартістю техобслуговування. Як правило, ці авто виявляються в країнах Східної Європи вже з підробленими показниками одометра.

Деякі з представлених моделей, такі як Audi A6, Volkswagen Touareg і Mercedes-Benz E-Class, майже повністю оснащені дизельними двигунами. Серед моделей з бензиновими двигунами частка автомобілів з скрученим пробігом становить лише кілька відсотків. Такий величезний розрив між різними видами палива означає, що покупці автомобілів з бензиновими двигунами піддаються менший ризик отримати машину зі скрученим пробігом, ніж ті, що купують дизельні авто.

Порівняння країн за поширеністю випадків скручування пробігу

Випадки скручування пробігу найбільш поширені в країнах Центральної та Східної Європи. Західна Європа в меншій мірі страждає від шахрайства з показниками одометра.

Найсерйозніші проблеми, пов'язані із заниженням реального пробігу, спостерігаються на ринках країн, які імпортують в вживанні автомобілі із Західної Європи. У Румунії та Латвії машини зі скрученим пробігом складають приблизно одну десяту частину від загального автопарку.

Висновок

Шахрайські дії з показниками пробігу негативно впливають на автомобільний ринок, адже вони призводять до завищення цін на сотні тисяч машин щорічно. Таким чином покупців вводять в оману, змушуючи їх витрачати багато грошей на старий автомобіль, а потім ця готівка потрапляє на чорний ринок.