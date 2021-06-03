Зеленський хоче створити реєстр олігархів

Президент України Володимир Зеленський пропонує створити реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті, олігархів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Така пропозиція міститься в законопроекті президента "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Підставою для внесення олігархів до реєстру, згідно із законопроектом, стане рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). РНБО також формуватиме і вестиме реєстр, а також забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до нього.

Відповідно до законопроекту, в реєстрі відображатиметься саме рішення РНБО і підстави внесення (вилучення) тієї чи іншої особи (олігарха), ПІБ таких осіб, декларації про контакти з олігархами. Такі відомості вноситимуть не пізніше ніж через три дні з дня ухвалення рішення РНБО про внесення особи до категорії олігархів.

Водночас внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій, бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. Також такі особи будуть зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до закону "Про запобігання корупції".

Рішення про вилучення з реєстру олігархів ухвалюватиме РНБО в разі встановлення факту відсутності у таких осіб щонайменше двох із чотирьох передбачених ознак олігарха. Водночас ознака значного впливу на засоби масової інформації не вважатиметься відсутньою, якщо статус бенефіціара відповідного ЗМІ перейшов від особи, внесеної до реєстру, до пов'язаної з нею особою або особою, що не володіє бездоганною діловою репутацією.

Згідно із законопроектом, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації (ЗМІ), володіє активами в розмірі понад 1 млн прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.