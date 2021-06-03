"Плівки Медведчука" можуть бути фейком РФ, – нардеп Ар'єв

Так звані "плівки Медведчука", опубліковані Bihus.Info, можуть виявитися або фейком російських спецслужб, або недбалим ставленням керівництва СБУ до принципів зберігання інформації оперативної діяльності.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

Посилаючись на відповідь СБУ, дану на його депутатське звернення, народний обранець стверджує, що звинувачення на адресу Медведчука цілком є медійними та засновані на брехні.

"Є два "або":

або Бігус (Денис Бігус, головний редактор Bihus.Info – прим. ред.) бреше і записи робила не СБУ,

або, якщо записи робила СБУ, то служба свідомо покриває тих, хто "злив" матеріали розслідування, і навіть не проводить службову перевірку щодо витоку", – підкреслив Ар'єв.

На думку нардепа, з першого варіанту витікає те, що і Бігус, і СБУ отримали записи з одного джерела, близького до РФ. Друге означає, що СБУ незаконно зливає інформацію заради наклепу на адресу Медведчука.

Джерело: Volodymyr Ariev / Facebook