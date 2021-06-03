В Україні спостерігається дефіцит айтішників

В Україні з квітня 2020 року розпочала стрімко зростати кількість вакантних посад в сфері інформаційних технологій. На сьогодні в країні сформувався дефіцит айтішників як мінімум в 5000 осіб, повідомляє UBR.

Згідно з інформацією аналітиків, в Україні шукають роботу 16 тис. фахівців IT-галузі, в той час як актуальних вакансій - 21 тис. При цьому попит постійно зростає.

Така потреба в айтішниках - загальносвітовий тренд, що сформувався також внаслідок відкладеного попиту.

"Бізнеси, які на початку карантину тимчасово не збільшували штат фахівців, активно надолужують брак кадрів", - підкреслили аналітики.

У той же час зарплати в сфері IT-індустрії залишаються найвищими по Україні. У квітні зростання окладів таких фахівців склало 26%, середня щомісячна оплата їх праці досягла 51 тис. грн. Також сфера IT/телеком є і найпопулярнішою серед претендентів на роботу - плюс 10,2% зацікавленості фіксувалося в кінці квітня.