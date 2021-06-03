Укрзалізниця запускає потяги до Бердянська

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) з 10 червня відновлює курсування поїздів №472/471 Дніпро - Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ, повідомляє УНИАН.

Ці поїзди відправлятимуться по парних числах, назад - по непарних.

"Відправлення з Дніпра о 22:50, прибуття в Бердянськ о 8:23; відправлення з Кривого Рогу о 21:20, прибуття в Бердянськ о 8:23", - сказано в повідомленні компанії.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" в червні запускає два нових потяги до моря в Генічеськ (Херсонська область) з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.