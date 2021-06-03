Ріанна показала гарячі кадри у прозорій нижній білизні

Американська поп-виконавиця Ріанна, яка після розлучення з мільярдером закрутила роман з відомим репером, показала в своєму Instagram відверті фото у прозорій спідній білизні власного бренду, повідомляє Сегодня.

33-річна знаменитість похизувалася напівпрозорим комплектом білизни, що складається зі бюстгальтера без бретелей і стрінгів. Її образ доповнили білі босоніжки на шпильках з штучним хутром, сережки, кільця, браслети та ланцюжки на шиї.

Фото: instagram.com/badgalriri

"Три хвилини думала над тим, як мені підписати ці фотографії. Зрозуміла, що мені нема чого сказати" , – підписала вона пост.

Артистка також приміряла чорний комплект білизни.