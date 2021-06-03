Новий Kia Sportage попався в Україні

Автомобіль вдалося сфотографувати під час дорожніх випробувань, повідомляє Автоцентр.

Прем'єра нового Kia Sportage 2022 вже тут не за горами - популярний компактний кросовер наступного (п'ятого покоління) офіційно представлять в липні. Виробник вже підкріпив анонс моделі тизерами, однак секретів ще багато. Більш того - машина поки не готова повністю, автомобіль продовжують відчувати на дорогах загального користування.

Черговими живими фото тестового прототипу поділився наш читач. Новий Кіа Спортейдж в «глухому» камуфляжі з німецькими реєстраційними номерами не криючись попався на вулиці Новокостянтинівській в Києві. Цікаво, що цей же прототип раніше кілька разів бачили на Столичному шосе. Тобто географія випробувань не обмежена всередині адміністративно-територіальної одиниці - новий кросовер Kia «вивчає» все місто.

Відзначимо, що до цього аналогічний кросовер бачили на дорогах Кореї. Він трохи відрізняється від глобальної версії Sportage (очікуються два варіанти моделі). У нього інший дизайн задніх дверей і невеликі віконця в задніх стійках. Імовірно, це подовжений варіант, розрахований на сім посадочних місць.

Як стало відомо раніше, салон Kia Sportage 2 022 укомплектують цифровий панеллю приладів і мультимедійною системою, об'єднаними в цілісний блок. Новинку оснастять гібридною силовою установкою від Hyundai Tucson. У останнього такий агрегат складається з 1,6-літровим турбованим двигуном, електромотором і батареї ємністю 13,8 кВтг. Сукупна потужність установки - 226 к.с. Запас ходу на електротязі складає 45 км. Не виключено, що у нового Kia Sportage ці цифри будуть трохи іншими.

Старт серійного виробництва новинки очікується до кінця червня. А додаткова інформація про Kia Sportage п'ятого покоління напевно з'явиться найближчим часом.