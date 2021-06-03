Шмигаль відправився у дипломатичну поїздку до Грузії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуватиме з офіційним візитом у Грузії до 4 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"2-4 червня 2021 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль перебуватиме з офіційним візитом у Грузії (Тбілісі, Мцхета, Телаві, Цинандалі). У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов та міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко", – повідомила пресслужба уряду.

Програма візиту, зокрема, передбачає зустрічі Шмигаля з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, головою парламенту Грузії Кахою Кучавою та Патріархом Грузії. Також запланована пресконференція для ЗМІ.