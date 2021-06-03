Honda запустить в серію спортивний електромобiль

Серійна модель швидше за все буде виконана в стилістиці Honda EV Sports Concept, представленого чотири роки тому, повідомляє InsideEVs.

Японська компанія всерйоз замислюється про випуск електричного спорткупе. Нещодавно в Honda оголосили, що виробництво спортивного «кей-кара» S660, який випускається з 2015-го, завершиться в 2022 році, тираж складе 30 тисяч примірників. Наступника у моделі не буде.

Зрозуміло, що цей факт не залишився непоміченим. Видання carsensor.net поділилося відомостями, що замість S660 вийде новий спортивний автомобіль. Найбільш підходящим варіантом здається показаний ще в 2017 році Honda EV Sports Concept, він використовував технічну начинку від тоді ще перспективної Honda E. Самa ж Honda E є першим автомобілем компанії, який використовує нову оригінальну електромобільні платформу.

Міський хетчбек оснащується двома варіантами електродвигунів, які видають або 136, або ж 152 кінських сили, крутний момент в будь-якому випадку становить 315 Нм. Привід задній. Як ми бачимо, заднеприводная компоновка як не можна до речі підходить для спортивної моделі, більш того, цілком імовірно, що буде і повнопривідна версія, чия максимальна потужність може скласти 304 к.с., а то і більше.

Згідно з інформацією видання, розробка перспективного спорткара йде в хорошому темпі. Кілька прототипів вже тестуються в Токіо. Швидше за все конвеєр після S660 навіть не встигне перепочити - цілком ймовірно, що новинка відразу піде у виробництво.

На даний момент електромобільні напрямок Honda відчуває певні труднощі. Бадьоро почавши розвиток «зелених» машин, японський бренд незабаром дещо загальмувала формування модельного ряду. Подальші перспективи розвитку полягають в електрифікації бестеллера бренду, не виключено, що прийдешній спорткар є наступником NSX