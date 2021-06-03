Кремінь повідомив про порушення мовних квот на трьох телеканалах

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів, передбачених законодавством, через недотримання трьома телеканалами обов'язкової частки державної мови в вечірньому прайм-таймі, повідомляє Укрiнформ.

"Протягом тижня (з 17 по 23 травня) Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови було здійснено оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів: ICTV, "1+1", "Інтер" і "Україна". Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції ефірних каналів. За результатами моніторингу зафіксовано порушення закону про мовні квоти на трьох телеканалах: "1+1", "Інтер" і "Україна", – йдеться в повідомленні.

Так, тривалість передач, фільмів, виконаних державною мовою, в загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" складає 69,9%, "1+1" – 70,9%; "Інтер" – 72,9%. Згідно ж із законом, така частка на загальнонаціональних каналах повинна становити не менше як 75%.

Відзначається, що також виявлені порушення частини 3 статті 32 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою мовою реклами на телебаченні є державна мова. Так, трансляція реклами (анонсів передач, фільмів), в якій використовувалася інша мова, аніж державна, здійснювалася телеканалами "Інтер" та ICTV.

Кремінь також нагадав, що 16 липня 2021 року набирає чинності норма мовного закону про обов'язковість трансляції фільмів на телебаченні державною мовою.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Верховна Рада прийняла цей закон 25 квітня 2019 Голда. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість норм набрали чинності 16 липня 2019 року.