Названі захворювання, при яких не можна пити квас

Лікар-дієтолог Ольга Корабльова перерахувала діагнози, при яких вживання квасу не рекомендоване, повідомляє РИА Новости.

Квас має підвищену кислотність: його варто виключити при наявності каменів у жовчному міхурі або нирках, захворюваннях печінки, гастриті й виразці.

"Якщо поставлений такий діагноз, квас може викликати загострення, печію, запалення слизової в нижніх відділах стравоходу. Крім того, слід пам'ятати, що квас результат бродіння, і тому не рекомендований при хворобах кишечника, зокрема, коліті", - зазначила дієтолог .

Він протипоказаний людям з підвищеним цукром в крові, преддиабетом, а також страждаючим інсулінорезистентністю. Оскільки квас є продуктом бродіння, його вживання може викликати алергію у деяких людей. Не можна пити квас людям з грибковими інфекціями, кандидозом кишківника.

"Максимальна кількість квасу, яке можна випити в день без шкоди для здоров'я - до 0,5 літрів. У більшому обсязі напій здатний затримувати рідину, провокувати набряки, що шкідливо для володарів високого тиску", - сказала Ольга Корабльова.

Алкогольним напоєм квас не є, але невеликий "градус" - до 1,2% - в ньому все ж є. Таким чином, вагітним і годуючим матерям варто відмовитися від квасу.