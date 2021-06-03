Примусову посадку літака в Білорусі визнали загрозою безпеці

Верховна Рада ухвалила заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську, визнавши такі дії білоруської влади загрозою міжнародній безпеці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №5597 підтримали 280 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

"Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, зокрема безпеці руху повітряного транспорту" , - наголошується у заяві.

Українські парламентарії закликали Міжнародну організацію цивільної авіації невідкладно здійснити розслідування цього неприйнятного акту з відповідними наслідками для тих, хто його скоїв.

Верховна Рада України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь через примусову посадку пасажирського літака компанії Ryanair і затримання засновника найбільшого опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Українські парламентарії вважають, що це є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, свободу слова та журналістську діяльність у Білорусі.

Верховна Рада закликала білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в'язнів, зупинити безлад і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо громадян Білорусі, яких тримають під вартою, а також гарантувати повагу прав людини відповідно до міжнародних зобов'язань.

ВР підтверджує повну солідарність із міжнародними партнерами, насамперед із держав-членів Європейського Союзу та США, зокрема про припинення повітряних сполучень із Республікою Білорусь.

Парламент також повністю підтримує дії уряду України, який задля гарантування безпеки цивільної авіації та суспільства одним із перших серед європейських держав упровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь із 26 травня 2021 року і посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній із 28 травня 2021 року.

Як повідомлялося, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Пасажирський літак посадили через сигнал про мінування, і за дорученням Лукашенка для супроводу літака в небо був піднятий винищувач МіГ-29. На борту лайнера перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх обох затримала білоруська влада.

У ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, вимагаючи звільнення Протасевича.