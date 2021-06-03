Майже половина регіонів України відповідає "зеленій" зоні

Станом на ранок четверга, 3 червня, всі області України перебувають в "жовтій" зоні карантину. У 12 регіонах показники частково відповідають нормам "зеленого" рівня епідеміологічної небезпеки. Про це, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Страна.ua.

У Харківській області коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування становить 4,9%, а два дні до цього показник був на рівні 5,6%, 5,4%. Таким чином, за останню добу коефіцієнт зменшився.

Також близькі до "зеленої" зони показники Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької областей.

Крім того, показникам "зеленої" зони карантину відповідає українська столиця. Коефіцієнт нових випадків становить 4,9% і 41,8% від епідпорогу.

Відзначимо, що "зелений" рівень епідбезпеки встановлюється одночасно на всій території України, якщо:

захворюваність на грип та ГРВІ на території не менше 13 регіонів України менш як 50% епідемічного порогу,

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – менше ніж 5%.

Скриншот: moz.gov.ua

У МОЗ анонсували зміну індикаторів "зеленої" зони карантину в Україні. Зміни введуть відповідно до європейських норм.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пообіцяв ослаблення карантинних обмежень на літній період у зв'язку з тим, що в країні не спостерігається спалаху епідемії коронавірусу.