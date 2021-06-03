ФРН не бачить Україну в НАТО через позицію Путіна
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина не розділяє бачення України щодо вступу в НАТО. Зокрема, це повязано з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє УНИАН.
За його словами, Україна зможе досягти безпеки лише тоді, коли стане членом оборонного військового альянсу - такого як НАТО.
"На жаль, наші німецькі партнери не розділяють це бачення, бо вони побоюються, що в такий спосіб начебто зможуть спровокувати Путіна. Проте ця дилема є притягнутою за вуха. Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід’ємною складовою західної спільноти цінностей, до НАТО та Євросоюзу відповідає інтересам Німеччини", - заявив дипломат.