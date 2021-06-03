ФРН не бачить Україну в НАТО через позицію Путіна

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина не розділяє бачення України щодо вступу в НАТО. Зокрема, це повязано з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє УНИАН.

За його словами, Україна зможе досягти безпеки лише тоді, коли стане членом оборонного військового альянсу - такого як НАТО.