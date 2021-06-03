Податкова амністія: в Раді прийняли історичний закон

У Верховній Раді ухвалили в другому читанні законопроєкт № 5155, яким пропонується податкова амністія. У період з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року мають провести добровільне декларування активів, зароблених "в тіні, повідомляє Обозреватель.

За відповідну пропозицію проголосувало 255 народних депутатів, більшість з яких – "слуги народу". Документ передбачає цілу низку нововведень.

Збір із такого декларування буде визначатися за такими ставками: 5% із валютних цінностей і активів, розміщених на рахунках у банках в Україні, 9% із валютних цінностей, розміщених за кордоном, 2,5% із вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період із 1 січня 2021-го до 20 червня 2022-го. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Також члени комітету обговорили законопроєкт про внесення зміни до статті "Про валюту і валютні операції" у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян способом введення добровільного декларування фізособами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет (№5155). За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній Раді взяти за основу законопроєкт.

Навіщо потрібна податкова амністія?

Близько 30% ВВП в Україні наразі "в тіні" (оцінки Мінекономрозвитку). За роки незалежності в тіньовій економіці заробили мільярди. Українці досі отримують частину або всю зарплату в конвертах. Накопичені заощадження, куплену валюту або інші цінності навіть за бажання узаконити досить складно: у податковій повинні з'явитися обґрунтовані питання. Нульова декларація цю проблему може вирішити. Так, просто потрібно задекларувати зароблене "в тіні".

Зазначимо, що податкову амністію вже провели в Аргентині, Бразилії, Індонезії, Італії. У цих державах довгий час процвітала тіньова економіка. Громадянам запропонували узаконити все, що заробили без сплати податків, але при цьому віддати державі кілька відсотків.