"Податок на Google": ВР прийняла закон у другому читанні

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №4184 про так званий "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажів електронних послуг, повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 283 нардепи.

Закон скасовує податок на репатріацію з доходів від реклами, оскільки він стримує розвиток рекламних послуг.

Для осіб, які здійснюють послуги в сфері електронної комерції, вводять спрощену процедуру реєстрації та сплати податку на додану вартість на послуги, які вони надають в Україні.

Раніше глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев відзначав, що такі гіганти як Facebook, Viber і інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу. З нього хочуть виключити норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні платити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Закон визначає перелік електронних послуг.

Документ включає нерезидентів у перелік осіб, які реєструються платниками ПДВ і встановлює правила визначення місця поставки електронних послуг (B2C).

Передбачена спрощена процедура реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів. Вона може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому веб-порталі. Сплата податкового зобов'язання для нерезидента буде в іноземній валюті.

Нерезидентів звільняють від обов'язку реєструвати податкові накладні.

Нагадаємо, Рада схвалила цей проект закону за основу в середині лютого.