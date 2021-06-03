На ринку "Столичний" у Києві прогриміли вибухи

У Київській області на ринку "Столичний" стався конфлікт. Учасники конфлікту застосували димові пакети та петарди.﻿ Про це, з посиланням на пресслужбу поліції Київської області, повідомляє РБК-Украина.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці.

Поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту. Потерпілих немає. Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення зараз обмежений.

Нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний". Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та прийнято рішення щодо притягнення їх до відповідальності.