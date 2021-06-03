На ринку "Столичний" у Києві прогриміли вибухи

У Київській області на ринку "Столичний" стався конфлікт. Учасники конфлікту застосували димові пакети та петарди.﻿ Про це, з посиланням на пресслужбу поліції Київської області, повідомляє РБК-Украина.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці.

Поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту. Потерпілих немає. Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення зараз обмежений.

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Нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку "Столичний". Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та прийнято рішення щодо притягнення їх до відповідальності.

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