Влада Шрі-Ланки готується до можливого розливу нафти

Шрі-Ланка готується до можливого розливу нафти після того, як судно, завантажене хімікатами, затонуло біля її західного узбережжя, пишуть іноземні ЗМІ.

Сінгапурське судно MV X-Press Pearl, що перевозило 25 тонн азотної кислоти, а також інші хімікати і косметику, стояло на якорі біля портового міста Негомбо, коли на борту сталася пожежа. Палаючі контейнери, наповнені хімікатами, впали в море.

Як повідомляється, на судні заявили, що ознак розливу нафти з корабля все ще немає, і велика частина токсичного вантажу згоріла у вогні.

Фото: Reuters

У той же час, на знімках, зроблених береговою охороною, було видно шар зеленої плівки, що покриває океан, що оточує судно, а мільйони пластикових гранул забруднили навколишні пляжі і рибальські угіддя, змусивши уряд заборонити вилов риби на 80-кілометровій ділянці узбережжя.

Уряд країни вже заявив, що буде домагатися компенсації за інцидент. У свою чергу влада Сінгапуру заявила, що почали розслідування інциденту.