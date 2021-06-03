ВР внесла правки до закону про валюту: що зміниться

Верховна Рада України внесла зміни до закону про валюту та валютні операції, необхідні для проведення в Україні одноразового добровільного декларування фізичними особами своїх активів, повідомляє УНІАН.

За прийняття у другому читанні проекту Закону "Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів і підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору до бюджету" (№ 5155) проголосували 255 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, проект закону розроблений з метою нормування питань у сфері валютного регулювання, необхідних для забезпечення проведення в Україні одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами своїх активів.

Зазначається, що проектом закону передбачається не поширювати на фізичних осіб, які подали одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, норму закону "Про валюту і валютні операції", за якою до осіб, які до дня введення в дію закону порушили вимоги декрету Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", указу президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" і (або) нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання та контролю, застосовується відповідальність, передбачена законодавством України, чинним на день здійснення таких порушень.

Закон про добровільне декларування

30 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб, який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізосіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.