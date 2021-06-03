Зеленський відправився в Хмельницьку область

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області, посилаючись на пресслужбу глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зеленський візьме участь в засіданні палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України.

Також глава держави ознайомиться з ходом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють в рамках національної програми "Велике будівництво".

Крім того, президент відвідає ряд соціальних об'єктів, які були відремонтовані в рамках цієї програми.