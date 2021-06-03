Футболісти збірної України заспівали хіт Скрябіна (відео)

Воротар Анатолій Трубін і захисник Ілля Забарний заспівали хіт Кузьми Скрябіна "Старі фотографії, повідомляє УНИАН.

Перед матчем проти Північної Ірландії, який відбудеться 3 червня, футболісти спробували себе в ролі співаків на вечері національної збірної - вони виступили перед партнерами по збірній і тренерським штабом.

Також на вечері перед партнерами по команді виступили Богдан Лєднєв, Олександр Зубков та інші футболісти.

Олександр Зубков / фото УАФ

Крім того, команда привітала з днем народження захисника Олександра Караваєва, якому виповнилося 29 років. Йому презентували одразу два торти.

Україна - Північна Ірландія: перед матчем