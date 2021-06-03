Футболісти збірної України заспівали хіт Скрябіна (відео)

Футболісти збірної України заспівали хіт Скрябіна (відео)

Воротар Анатолій Трубін і захисник Ілля Забарний заспівали хіт Кузьми Скрябіна "Старі фотографії, повідомляє УНИАН.

Перед матчем проти Північної Ірландії, який відбудеться 3 червня, футболісти спробували себе в ролі співаків на вечері національної збірної - вони виступили перед партнерами по збірній і тренерським штабом.

Також на вечері перед партнерами по команді виступили Богдан Лєднєв, Олександр Зубков та інші футболісти.

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Олександр Зубков / фото УАФ

Крім того, команда привітала з днем народження захисника Олександра Караваєва, якому виповнилося 29 років. Йому презентували одразу два торти.

Україна - Північна Ірландія: перед матчем

  • 3 червня збірна України проведе спаринг з Північною Ірландією в Дніпрі. Матч розпочнеться о 21.00.
  • Для збірної України це другий товариський матч перед Євро-2020. Раніше підопічні Андрія Шевченка ледь не програли Бахрейну.
  • Збірна Північної Ірландії на Євро-2020 не пробилася.
  • Раніше команди грали один проти одного п'ять разів: кожна перемогла по два рази при одній нічиїй. Попередня зустріч відбулася на Євро-2016, коли українці поступилися з рахунком 0:2.
  • Головним арбітром матчу призначений Польський рефері Шимон Марциняк.

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