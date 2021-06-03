Футболісти збірної України заспівали хіт Скрябіна (відео)
Воротар Анатолій Трубін і захисник Ілля Забарний заспівали хіт Кузьми Скрябіна "Старі фотографії, повідомляє УНИАН.
Перед матчем проти Північної Ірландії, який відбудеться 3 червня, футболісти спробували себе в ролі співаків на вечері національної збірної - вони виступили перед партнерами по збірній і тренерським штабом.
Також на вечері перед партнерами по команді виступили Богдан Лєднєв, Олександр Зубков та інші футболісти.
Крім того, команда привітала з днем народження захисника Олександра Караваєва, якому виповнилося 29 років. Йому презентували одразу два торти.
Україна - Північна Ірландія: перед матчем
- 3 червня збірна України проведе спаринг з Північною Ірландією в Дніпрі. Матч розпочнеться о 21.00.
- Для збірної України це другий товариський матч перед Євро-2020. Раніше підопічні Андрія Шевченка ледь не програли Бахрейну.
- Збірна Північної Ірландії на Євро-2020 не пробилася.
- Раніше команди грали один проти одного п'ять разів: кожна перемогла по два рази при одній нічиїй. Попередня зустріч відбулася на Євро-2016, коли українці поступилися з рахунком 0:2.
- Головним арбітром матчу призначений Польський рефері Шимон Марциняк.