Лиса Наталія Могилевська шокувала мережу
Українська співачка Наталія Могилевська посперечалася з Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми. Якщо зірці не вдасться досягти мети, вона поголиться наголо, повідомляє Курс України.
Наталя Могилевська опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій постала в шокуючому образі. На фото співачка з'явилася лисою. Знімок викликав бурхливу реакцію фанів, хоча найбільш ймовірно, що він змінений в фотошопі.
Варто відзначити, що співачка так і не пояснила цю зміну способу. Але пообіцяла незабаром розкрити цей секрет.
"Так собі жарт", "Буде з Ямою на одній хвилі", "Шок контент", "обнулити", - пишуть шанувальники в коментарях.