Лиса Наталія Могилевська шокувала мережу

Українська співачка Наталія Могилевська посперечалася з Анітою Луценко, що схудне до кінця червня на 4 кілограми. Якщо зірці не вдасться досягти мети, вона поголиться наголо, повідомляє Курс України.

Наталя Могилевська опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій постала в шокуючому образі. На фото співачка з'явилася лисою. Знімок викликав бурхливу реакцію фанів, хоча найбільш ймовірно, що він змінений в фотошопі.

Варто відзначити, що співачка так і не пояснила цю зміну способу. Але пообіцяла незабаром розкрити цей секрет.