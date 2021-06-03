Land Rover буде створювати автомобілі на двох платформах

Jaguar Land Rover планує побудувати нові покоління Land Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover Velar і Range Rover Evoque на платформі Electrified Modular Architecture (EMA). У продажу ці новинки з'являться через 3-4 роки, повідомляє Autonews.

Крім того, нові покоління Range Rover, Range Rover Sport, а також Land Rover Defender побудують на платформі Modular Longitudinal Architecture (MLA), яка спочатку планувалася для створення Jaguar XJ. Ця платформа дозволить оснащувати позашляховики гібридною силовою установкою.

Обидві ці платформи сумісні з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, але вони розроблені з урахуванням використання електрифікованих силових агрегатів.

Потрібно відзначити, що зараз модельна лінійка Land Rover заснована на п'яти різних платформах.

Так, Range Rover Velar побудований на платформі D7a, Land Rover Defender - на D7x, Land Rover Discovery, Range Rover і Range Rover Sport - на D7u, а Range Rover Discovery Sport і Range Rover Evoque - на модернізованій платформі D8.