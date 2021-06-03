Land Rover буде створювати автомобілі на двох платформах

Land Rover буде створювати автомобілі на двох платформах

Jaguar Land Rover планує побудувати нові покоління Land Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover Velar і Range Rover Evoque на платформі Electrified Modular Architecture (EMA). У продажу ці новинки з'являться через 3-4 роки, повідомляє Autonews.

Крім того, нові покоління Range Rover, Range Rover Sport, а також Land Rover Defender побудують на платформі Modular Longitudinal Architecture (MLA), яка спочатку планувалася для створення Jaguar XJ. Ця платформа дозволить оснащувати позашляховики гібридною силовою установкою.

Обидві ці платформи сумісні з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, але вони розроблені з урахуванням використання електрифікованих силових агрегатів.

Потрібно відзначити, що зараз модельна лінійка Land Rover заснована на п'яти різних платформах.

Так, Range Rover Velar побудований на платформі D7a, Land Rover Defender - на D7x, Land Rover Discovery, Range Rover і Range Rover Sport - на D7u, а Range Rover Discovery Sport і Range Rover Evoque - на модернізованій платформі D8.

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