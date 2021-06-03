Опозиція блокуватиме трибуни, – Корнієнко щодо закону про олігархів

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що під час прийняття законопроєкту про олігархів будуть розмови про політичне переслідування і блокування трибуни, повідомляє Андрій Павловський.

"Це буде непроста історія. Половина опозиційних фракцій вже заявила, що вони не підтримують закон", – сказав Корнієнко.

На питання, чи буде підтримка закону у монобільшості й чи є групи впливу олігархів у "слуг", глава партії відповів, що треба подивитися на голосування.