У Нафтогазі заявили про відсутність підстав для підвищення тарифів

Скасування покладання спеціальних обов’язків для підприємств теплокомуненерго не призведе до підвищення тарифів на газ.﻿ Про це в коментарі Укрінформу заявив директор з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максим Білявський, повідомляє Укрінформ.

Він нагадав, що у травні було скасовано модель ПСО, за якою Нафтогаз постачав паливо для виробників теплової та електричної енергії за пільговою ціною, яку визначав Кабінет Міністрів.

"Реформа ринку природного газу вимагає скасування ручного регулювання, забезпечення прозорості процедур для збереження конкурентоздатності. Це наші зобов’язання, що були закріплені в Угоді про Асоціацію України з ЄС" , — пояснив Білявський.

За його словами, НАК "Нафтогаз України" та представники компаній, які раніше споживали газ у рамках ПСО, домовилися про модель подальшої роботи вже в ринкових умовах. Йдеться про підписання трирічного договору на постачання газу для виробників тепла й гарячої води для побутових споживачів.

До того ж підприємства теплокомуненерго використовують газ для виробництва тепла не лише для потреб населення. До їхніх мереж під’єднані також державні, комунальні та комерційні підприємства.

"Саме тому ми пропонуємо і надаємо на перший рік дії трирічного контракту газ за довгостроковою ринковою ціною 7,42 грн за кубометр в обсязі, що відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ для виробництва тепла й гарячої води безпосередньо для потреб населення. Додаткові ж обсяги ресурсу відпускатимуться за спотовою ринковою ціною" , — додав Білявський.

Довгострокова ринкова ціна у 7,42 грн за кубометр, за його словами, відповідає середньозваженій собівартості видобутку газу, враховує інвестиційну складову та фінансові витрати.

"Фактично, НАК створює сприятливі умови для проходження підприємствами ТКЕ перехідного періоду, коли суб’єкти господарювання зможуть зосередитися на питаннях модернізації обладнання, збільшення енергоефективності технологічних процесів, переходу на відновлювальні джерела енергії (біомасу, зокрема). Запропонована Нафтогазом концепція для ТКЕ дозволяє забезпечити прогнозованість розрахунку тарифів на опалення/гаряче водопостачання" , — вважає менеджер Нафтогазу.

Це, на його думку, означає, що НКРЕКП або органи місцевого самоврядування зможуть передбачати інвестиційну складову у структурі тарифів та перехід на альтернативні джерела. Споживачі централізованого опалення не програватимуть побутовим споживачам, які обігрівають свої помешкання за рахунок індивідуальних систем.

"Буде забезпечено рівні умови з точки зору витрат домогосподарств на опалення. Більше того, такий підхід мотивуватиме впроваджувати енергоефективні заходи" , — переконаний Білявський.

А ще запропонований підхід до формування ціни для теплокомуненерго, наголосив він, унеможливлює спекуляції. Адже тепер підприємства ТКЕ не зможуть перепродувати отримане від компанії "Нафтогаз Трейдинг" паливо іншим споживачам, бо не мають ліцензій постачальника.

"Станом на 2 червня для укладання договорів постачання газу до ГК "Нафтогаз Трейдинг" звернулися 106 підприємств ТКЕ, із яких 56 підприємств уже зареєстровані в реєстрі споживачів" , — уточнив Білявський.

Він також запевнив, що скасування ПСО не призведе до припинення гарячого водопостачання.