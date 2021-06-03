Зірка Реала вперше за п'ять років зіграв за збірну

Зірка Реала вперше за п'ять років зіграв за збірну

Нападник "Реала" Карім Бензема, який нещодавно побив рекорд Кріштіану Роналду, вийшов на поле у складі збірної Франції в товариській грі проти Уельсу, повідомляє УНИАН.

Як пише Opta﻿ у Twitter, Бензема одягнув футболку французької збірної вперше за п'ять років і 237 днів. У попередній раз він грав за "триколірних" ще в жовтні 2015 року.

Перерва в 5 років і 7 місяців - найдовша в історії збірної Франції з часів Роже Скотті, який не грав за команду протягом 5 років і 11 місяців в період з 1950-го по 1956 роки.

У грі з Уельсом Бензема втратив шанс відзначитися - на 27-й хвилині він не реалізував пенальті.

Матч у підсумку завершився перемогою французів з рахунком 3:0.

Нагадаємо, Бензема був відсторонений від матчів за збірну Франції через скандал, пов'язаний з участю в шантажі іншого французького футболіста Матьє Вальбуена.

Карім Бензема: кар'єра в збірній Франції

  • Бензема дебютував за збірну Франції в 2007 році. В його активі 81 матч і 27 голів.
  • На ЧС-2014 він став найкращим гравцем і бомбардиром збірної Франції, яка вилетіла у чвертьфіналі.
  • 18 травня 2021 року Бензема отримав запрошення до збірної для підготовки до Євро-2020.
  • Бензема не забив пенальті в матчах за збірну Франції втретє поспіль.

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