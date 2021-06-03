Зірка Реала вперше за п'ять років зіграв за збірну
Нападник "Реала" Карім Бензема, який нещодавно побив рекорд Кріштіану Роналду, вийшов на поле у складі збірної Франції в товариській грі проти Уельсу, повідомляє УНИАН.
Як пише Opta у Twitter, Бензема одягнув футболку французької збірної вперше за п'ять років і 237 днів. У попередній раз він грав за "триколірних" ще в жовтні 2015 року.
Перерва в 5 років і 7 місяців - найдовша в історії збірної Франції з часів Роже Скотті, який не грав за команду протягом 5 років і 11 місяців в період з 1950-го по 1956 роки.
У грі з Уельсом Бензема втратив шанс відзначитися - на 27-й хвилині він не реалізував пенальті.
Матч у підсумку завершився перемогою французів з рахунком 3:0.
Нагадаємо, Бензема був відсторонений від матчів за збірну Франції через скандал, пов'язаний з участю в шантажі іншого французького футболіста Матьє Вальбуена.
Карім Бензема: кар'єра в збірній Франції
- Бензема дебютував за збірну Франції в 2007 році. В його активі 81 матч і 27 голів.
- На ЧС-2014 він став найкращим гравцем і бомбардиром збірної Франції, яка вилетіла у чвертьфіналі.
- 18 травня 2021 року Бензема отримав запрошення до збірної для підготовки до Євро-2020.
- Бензема не забив пенальті в матчах за збірну Франції втретє поспіль.