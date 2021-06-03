Зірка Реала вперше за п'ять років зіграв за збірну

Нападник "Реала" Карім Бензема, який нещодавно побив рекорд Кріштіану Роналду, вийшов на поле у складі збірної Франції в товариській грі проти Уельсу, повідомляє УНИАН.

Як пише Opta﻿ у Twitter, Бензема одягнув футболку французької збірної вперше за п'ять років і 237 днів. У попередній раз він грав за "триколірних" ще в жовтні 2015 року.

Перерва в 5 років і 7 місяців - найдовша в історії збірної Франції з часів Роже Скотті, який не грав за команду протягом 5 років і 11 місяців в період з 1950-го по 1956 роки.

У грі з Уельсом Бензема втратив шанс відзначитися - на 27-й хвилині він не реалізував пенальті.

Матч у підсумку завершився перемогою французів з рахунком 3:0.

Нагадаємо, Бензема був відсторонений від матчів за збірну Франції через скандал, пов'язаний з участю в шантажі іншого французького футболіста Матьє Вальбуена.

Карім Бензема: кар'єра в збірній Франції