Кращі секрети та рецепти смачної брюссельської капусти
Брюссельська капуста – одна з найсмачніших представниць свого виду. Її смажать на сковороді, запікають у духовці із сиром або іншими овочами, готують суп і випікають кіші. Оце все – прекрасний варіант для оригінальної, корисної та, головне, швидкої вечері. Нижче – секрети приготування хрусткої й ніжної брюссельської капусти та рецепти з нею, повідомляє Сегодня.
4 секрети з приготування брюссельської капусти, запеченої в духовці.
- Перед тим, як починати її готувати, капусту потрібно помити і добре посушити.
- Щоб отримати потрібну текстуру, не варто застеляти деко пергаментом. Він дещо термостійкий, тому ваша капуста може не підрум'янитися так, як вам потрібно.
- Кожен качан капусти має розташовуватися на відстані одне від одного, щоб рівномірно приготуватися. Якщо так не буде, то вона може хіба що пропаритися, але не засмажитися.
- Щоб отримати хрустку брюссельську капусту, готуйте її за високої температури – більше 200 градусів.
Брюссельська капуста на сковороді.
Інгредієнти
- Капуста брюссельська – 500 г
- Масло вершкове – 50 г
- Перець червоний мелений, чорний мелений, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту опустити в підсолений окріп і варити до готовності, приблизно 15 хвилин (вода має весь час бурхливо кипіти).
- Відкинути на друшляк, остудити холодною водою, обсушити.
- Розтопити масло на сковороді, викласти капусту і обсмажити, акуратно помішуючи, посолити, поперчити.
- Смажити до готовності, прикрасити зеленню.
Брюссельська капуста з горгондзолою і горіхами. ⠀
Інгредієнти
- Брюссельська капуста – 200 г
- Горгондзола – 60 г
- Панірувальні сухарі – 60 г
- Вершкове масло – 20 г
- Волоські горіхи – 1 ст. л.
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- З капусти прибрати верхнє листя. Відварити на парі 15 хвилин.
- Перекласти у вогнетривку форму, посолити, викласти зверху шматочки горгондзолою, посипати сухарями, полити розтопленим маслом і притрусити подрібненими горіхами.
- Запікати 10 хвилин за 220 градусів, потім потримати кілька хвилин під грилем до рум'яної скоринки.
Кіш із сьомгою, брюссельською капустою і горгондзолою
Інгредієнти
- Сьомга, філе – 300 г
- Брюссельська капуста – 500 г
- Броколі суцвіття – 300 г
- Горгондзола – 80 г
- Вершки 20% – 300 мл
- Яйце куряче – 2 шт.
- Масло вершкове – 120 г
- Борошно – 1,5 ск.
- Сіль, суміш чорного і білого меленого перцю – за смаком
Спосіб приготування
- Для тіста в чашу блендера викласти вершкове масло, нарізане кубиками, додати борошно і сіль. Перемішати.
- Додати яйце, добре перемішати, скачать тісто в кулю. Накрити плівкою і поставити в холодильник на 20 хвилин.
- Сьомгу нарізати кубиком.
- У сотейнику нагріти вершки і додати нарізану кубиком горгондзолу. Перемішувати, доки сир не розчиниться. Остудити.
- Додати яйце, перемішати і поперчити.
- Тісто розподілити за формою, формуючи бортики. Відправити тісто в холодильник ще на 10-15 хвилин.
- Духовку розігріти до 200 градусів. На тісто викласти брюссельську капусту, броколі, сьомгу і залити все сирно-вершковою сумішшю. Відправити кіш у духовку на 25-30 хвилин.