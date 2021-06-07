Кращі секрети та рецепти смачної брюссельської капусти

Брюссельська капуста – одна з найсмачніших представниць свого виду. Її смажать на сковороді, запікають у духовці із сиром або іншими овочами, готують суп і випікають кіші. Оце все – прекрасний варіант для оригінальної, корисної та, головне, швидкої вечері. Нижче – секрети приготування хрусткої й ніжної брюссельської капусти та рецепти з нею, повідомляє Сегодня.

4 секрети з приготування брюссельської капусти, запеченої в духовці.

Перед тим, як починати її готувати, капусту потрібно помити і добре посушити.

Щоб отримати потрібну текстуру, не варто застеляти деко пергаментом. Він дещо термостійкий, тому ваша капуста може не підрум'янитися так, як вам потрібно.

Кожен качан капусти має розташовуватися на відстані одне від одного, щоб рівномірно приготуватися. Якщо так не буде, то вона може хіба що пропаритися, але не засмажитися.

Щоб отримати хрустку брюссельську капусту, готуйте її за високої температури – більше 200 градусів.

Брюссельська капуста на сковороді.

Інгредієнти

Капуста брюссельська – 500 г

Масло вершкове – 50 г

Перець червоний мелений, чорний мелений, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Капусту опустити в підсолений окріп і варити до готовності, приблизно 15 хвилин (вода має весь час бурхливо кипіти). Відкинути на друшляк, остудити холодною водою, обсушити. Розтопити масло на сковороді, викласти капусту і обсмажити, акуратно помішуючи, посолити, поперчити. Смажити до готовності, прикрасити зеленню.

Брюссельська капуста з горгондзолою і горіхами. ⠀

Фото: instagram.com/kateryna_mitskevichus/

Інгредієнти

Брюссельська капуста – 200 г

Горгондзола – 60 г

Панірувальні сухарі – 60 г

Вершкове масло – 20 г

Волоські горіхи – 1 ст. л.

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

З капусти прибрати верхнє листя. Відварити на парі 15 хвилин. Перекласти у вогнетривку форму, посолити, викласти зверху шматочки горгондзолою, посипати сухарями, полити розтопленим маслом і притрусити подрібненими горіхами. Запікати 10 хвилин за 220 градусів, потім потримати кілька хвилин під грилем до рум'яної скоринки.

Кіш із сьомгою, брюссельською капустою і горгондзолою

Фото: instagram.com/svetlana_elli/

Інгредієнти

Сьомга, філе – 300 г

Брюссельська капуста – 500 г

Броколі суцвіття – 300 г

Горгондзола – 80 г

Вершки 20% – 300 мл

Яйце куряче – 2 шт.

Масло вершкове – 120 г

Борошно – 1,5 ск.

Сіль, суміш чорного і білого меленого перцю – за смаком

Спосіб приготування