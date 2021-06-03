Xiaomi відповіла на претензії фанатів

Xiaomi відповіла на питання споживачів смартфонів компанії і пообіцяла поліпшити обслуговування. Відповідь компанії доступний на сайті з опублікованими раніше відкритим листом від фанатів, повідомляє Лента.Ру.

Представники китайської корпорації помітили, що в Xiaomi цінують довіру і підтримку від користувачів і намагаються не підвести фанатів. Компанія підтвердила, що підтримка смартфонів Xiaomi зараз знаходиться не на кращому рівні, так як фахівці змушені адаптувати версії телефонів для різних ринків.

У повідомленні згадується MIUI, яка використовується як системна оболонка для Android і поставляється на смартфони сімейств Xiaomi, Redmi і Poco.

«Потрібні систематичні зусилля для безперервної оптимізації роботи системи і час для розгортання оновлень пристрій за пристроєм», - відзначили в компанії, відповідаючи на претензії споживачів.

Представники Xiaomi також повідомили, що MIUI є першим продуктом компанії в мобільному сегменті: «Ми вивели продукти нашої екосистеми на світові ринки разом зі смартфонами, щоб зробити якісні технології доступними для всіх». У корпорації попросили користувачів набратися терпіння і пообіцяли поліпшити сервіс по всьому світу.

Відкритий лист до Xiaomi було опубліковано в травні. У ньому користувачі скаржилися на якість глобальної підтримки смартфонів і MIUI за межами Китаю. Також в листі йдеться про те, що корпорація могла б сконцентрувати на якості підтримки замість того, щоб кожен рік випускати велику кількість девайсів. На момент написання замітки лист підписали трохи більше семи тисяч користувачів.

Раніше власники апаратів серії Xiaomi Redmi Note 10 поскаржилися на некоректну роботу дисплеїв девайсів - затримку сенсора і засвітки. У компанії принесли споживачам вибачення і відповіли, що дефект торкнувся невелику кількість пристроїв.