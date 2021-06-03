Найшвидший електромобіль в світі став серійним

Хорватська компанія Rimac Automobili презентувала свій перший серійний гіперкар – Rimac Nevera. Автомобіль оснащений чотирма електромоторами, розвиваючі значні 1914 к.с, повідомляє Обозреватель.

Команда під керівництвом Мате Рімаца через 12 років після заснування компанії представила першу серійну модель.

Nevera стала подальшим розвитком серії прототипів Rimac – Concept_One та C_Two. Джерело: rimac-automobili.com

Nevera стала подальшим розвитком серії прототипів Rimac – Concept_One та C_Two. В основі конструкції лежить углепластіковий монокок вагою менше 200 кг, який включає дах, задній підрамник та відділення для тягової батареї.

В основі конструкції лежить углепластіковий монокок вагою менше 200 кг. Джерело: rimac-automobili.com

Н-образна АКБ виготовлена з літію, марганцю та нікелю. Вона має систему рідинного охолодження та енергоємність 120 кВтг. Бортова мережа працює під напругою 800 В.

Н-образна АКБ виготовлена з літію, марганцю та нікелю. Джерело: rimac-automobili.com

У рух Rimac Nevera наводиться 4-ма електромоторами, кожен з яких відповідає за своє колесо. Спереду встановлені мотори по 340 к.с. кожен, а ззаду – по 612 к.с. Максимальна віддача цього "квартету" – 1914 к.с. та 2360 Нм.

У рух Rimac Nevera наводиться 4-ма електромоторами, кожен з яких відповідає за своє колесо. Джерело: rimac-automobili.com

Купе отримало систему управління вектором тяги, що об'єднує у собі функції ABS та ESP, рульове управління без механічного зв'язку з колесами, двохважельну підвіску всіх коліс з адаптивними амортизаторами та гальмівну систему з карбоно-керамічними дисками діаметром 390 мм та 6-поршневими механізмами. На вибір пілотові пропонуються 7 їздових режимів.

На розгін до першої "сотні" Rimac Nevera витрачає всього 1,85 з. Джерело: rimac-automobili.com

На розгін до першої "сотні" Rimac Nevera витрачає всього 1,85 с, а максимальна швидкість досягає 412 км/год. При повністю зарядженій батареї автомобіль здатний подолати 550 км по циклу WLTP. Всього планується виготовити 150 примірників вартістю 2 мільйони євро кожен.