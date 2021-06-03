Захоплення ринку "Столичний" взято під контроль силовиків

Силове захоплення ринку "Столичний" так і не переросло в активну фазу – втрутилися правоохоронці. Зараз ринок оточений людьми, частина з яких у бронежилетах. Одягнені вони в військову і чорну форму, всі в масках, повідомляє Андрій Павловський.

Усередині забарикадувалася люди, що представляють сторону, яка контролювала ринок. За інформацією джерела, там кілька броньованих дверей і хвірток, які в разі потреби можуть бути заварені.

Юрист однієї зі сторін пояснив, що це корпоративний конфлікт. На офіційній сторінці ринку "Столичний" повідомляється про рейдерське захоплення. Цей ринок найбільший серед гуртових у Києві.

Зараз порядок на ринку забезпечує поліція та Нацгвардія. Правоохоронцям вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту. Постраждалих поки немає. Розпочато слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до приміщень обмежений.