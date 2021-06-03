В Україні створять реєстр професій

Верховна Рада України прийняла за основу і в першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій", яким створюється реєстр професій, повідомляє Деловая столица.

Законопроєкт №4147 підтримали 256 нардепів.

Зокрема, документ дає визначення термінам повної й часткової професійної кваліфікації, встановлює пріоритетність професійних стандартів над кваліфікаційними характеристиками, нормує окремі питання розробки, затвердження і введення в дію професійних стандартів.

Також законом створюється і вводиться в дію Реєстр видів занять (професій) і кваліфікацій.

Одночасно при укладенні трудового договору враховується вид занять (професія), повна або часткова професійна кваліфікація, якою володіє людина. За бажанням сторін вимоги до робіт, кваліфікації або виконання дорученої роботи без пред'явлення вимог до кваліфікації можуть встановлювати в трудовому договорі.

Згідно з проєктом закону, тарифна система буде включати кваліфікаційні характеристики при відсутності професійних стандартів.

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам буде включати кваліфікаційні характеристики при відсутності професійних стандартів.

Вимоги до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їх завдання, обов'язки та спеціалізацію визначатимуть виключно професійні стандарти.

При цьому у Центрів зайнятості пропонують забрати функції з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.