Прибуток від ПП-2 піде на ракети і танки РФ - посол Польщі в Україні

Газопровід "Північний потік – 2" є потужним інструментом у руках РФ, грошовий прибуток якого піде на ракети, танки і кораблі, повідомляє Главком.

Про це в інтерв'ю розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Ми повинні розуміти, що грошовий прибуток, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2" піде не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії" , – заявив він.

За словами посла, Польща продовжуватиме переконувати союзників, також Німеччину і США, що реалізацію цього проекту потрібно затримати, адже він реалізується під час збройної агресії як проти Грузії, так і України.