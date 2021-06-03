В законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, – Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в президентському законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, тому варто створити спеціальний орган, який буде займатися реєстром олігархів, повідомляє Українська правда.

"Це важливий аспект діяльності влади. Згідно із законом, я вранці зміг з ним ознайомитися, сама ідея правильна, багато слушних речей. З урахуванням того, які функції передбачаються для Ради національної безпеки і оборони, а він саме дорадчий, консультативний, координаційний орган – йому не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій", – зазначив Разумков.

Тому, думає він, для таких питань варто було б створити окремий орган. Відбір співробітників покласти на комісії, подібні пов'язаним з НАБУ і САП. Можливе й залучення іноземних експертів.

"Плюс є й інші застереження. Тому що в РНБО, на мій погляд, виникає конфлікт інтересів, оскільки і голова Верховної Ради, і президент, і інші високопоставлені чиновники входять до складу РНБО.