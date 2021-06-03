На Закарпатті студентів викрили в підробці документів

В Ужгороді поліцейські спільно з представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я виявили в діях 20 студентів місцевого університету ознаки злочину. Йдеться про підробку документів та складання іспитів під чужими іменами. У справі триває слідство, повідомляє Нацполіція.

На Закарпатті поліцейські проводять відпрацювання по боротьбі та протидії нелегальній міграції. Так, 2 червня оперативники відділу міграційної поліції регіону навідалися з перевіркою до місцевого університету, де серед студентів чимало іноземних громадян.

В результаті поліцейські разом із представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України припинили та задокументували факт махінацій з документами.

За заздалегідь продуманою схемою, замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата. Саме їхні фото були вклеєні у паспорти замість справжніх фотографій. Відповідно – іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім’я інших осіб, тобто чинних студентів університету.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими проводять документування злочину та спілкуються з усіма фігурантами. Окрім цього поліцейські перевіряють, чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.

Слідчі Головного управління поліції Закарпаття відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів. У ході слідства буде встановлено усі обставини справи та причетних до злочину осіб.