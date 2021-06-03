Модні кольори 2021 в образах Зеленської, Каменських і інших знаменитостей

У цьому сезоні з'явилося багато нових трендових відтінків, які слід додати у літній гардероб. Наймоднішими кольорами стали усі відтінки зеленого і блакитного, а знаменитості вже встигли їх полюбити, повідомляє Обозреватель.

Українські та іноземні зірки разом зі стилістами пильно слідкують за оновленнями у світі моди.

Белла Хаддіт позує біля басейну в коричневому купальнику та спідниці трендового трав'яного відтінку. Також модель обрала яскраву сумку лаймового кольору.

Белла Хаддіт обрала кислотний салатовий колір. Джерело: Instagram/bellahadid

Кайлі Дженнер не боїться експериментувати. Зірка одягла мінісукню яскравого зеленого відтінку, а також обрала кислотну сумку.

Кайлі Дженер одягла монохромний зелений образ. Джерело: Instagram/kyliejenner

Зелена шуба з екохутра стала головним акцентом в образі солістки гурту Go_A на Євробаченні 2021 року.

Катерина Павленко у зеленій екошубі . Джерело: Instagram/go_a_band

Усі відтінки блакитного: від темно-синього до небесного, є трендовими у 2021 році. Співачка NK зняла кліп на пісню "Девочки рулят", де багато учасниць були в оверсайз сукнях світло-блакитного кольору.

Настя Каменських на зйомках кліпу в блакитній сукні. Джерело: Instagram/kamenskux

Перша леді України Олена Зеленська привітала художника Івана Марчука з днем народження у темно-синьому костюмі з жакетом і брюками вільного крою.

Олена Зеленська в блакитному костюмі. Джерело: Instagram/olenazelenska_official

Ведуча Маша Єфросиніна обрала найяскравіший образ блакитного кольору, який дуже пасує брюнеткам.

Маша Єфросиніна любить одягати яскраві відтінки. Джерело: Instagram/mashaefrosinina

Телеведуча Катя Осадча поєднала в образі ніжно-блакитний відтінок з базовим бежевим.

Катя Осадча обрала блакитний жакет. Джерело: Instagram/kosadcha

Яскравий блакитний оверсайз жакет став головним акцентом образу телеведучої Лесі Нікітюк.