Модні кольори 2021 в образах Зеленської, Каменських і інших знаменитостей
У цьому сезоні з'явилося багато нових трендових відтінків, які слід додати у літній гардероб. Наймоднішими кольорами стали усі відтінки зеленого і блакитного, а знаменитості вже встигли їх полюбити, повідомляє Обозреватель.
Українські та іноземні зірки разом зі стилістами пильно слідкують за оновленнями у світі моди.
Белла Хаддіт позує біля басейну в коричневому купальнику та спідниці трендового трав'яного відтінку. Також модель обрала яскраву сумку лаймового кольору.
Кайлі Дженнер не боїться експериментувати. Зірка одягла мінісукню яскравого зеленого відтінку, а також обрала кислотну сумку.
Зелена шуба з екохутра стала головним акцентом в образі солістки гурту Go_A на Євробаченні 2021 року.
Усі відтінки блакитного: від темно-синього до небесного, є трендовими у 2021 році. Співачка NK зняла кліп на пісню "Девочки рулят", де багато учасниць були в оверсайз сукнях світло-блакитного кольору.
Перша леді України Олена Зеленська привітала художника Івана Марчука з днем народження у темно-синьому костюмі з жакетом і брюками вільного крою.
Ведуча Маша Єфросиніна обрала найяскравіший образ блакитного кольору, який дуже пасує брюнеткам.
Телеведуча Катя Осадча поєднала в образі ніжно-блакитний відтінок з базовим бежевим.
Яскравий блакитний оверсайз жакет став головним акцентом образу телеведучої Лесі Нікітюк.