Укрпошта оголосила тендери на $65 мільйонів
Укрпошта оголосила два тендери на будівництво нового автоматичного сортувального хаба у Львові і сортувального депо в Івано-Франківську на загальну суму понад $ 65 млн, повідомляє БiзнесЦензор.
Площа львівського сортувального центру складе 26 тис. Кв. м, вартість будівництва оцінена в $ 52 млн. Івано-франківський центр займе 6 тис. кв. м, його будівництво оцінили в $ 13 млн.
"У нас багато клієнтів на Заході України і вони (як і всі інші) заслуговують, щоб отримувати якісні, сучасні послуги. Сьогодні робимо перший, але впевнений крок у цьому напрямку, де Львів стане центром, який відповідає за логістику Заходу України і є сполучною ланкою з Європою. А думаючи про екологію і жителів цих чудових міст, після будівництва, ми приберемо свої машини з центру міста і продамо (тут важливо - не подаруємо, а продамо) наші будівлі для міських проектів", - зазначив Смілянський.