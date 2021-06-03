Укрпошта оголосила тендери на $65 мільйонів

Укрпошта оголосила два тендери на будівництво нового автоматичного сортувального хаба у Львові і сортувального депо в Івано-Франківську на загальну суму понад $ 65 млн, повідомляє БiзнесЦензор.

Площа львівського сортувального центру складе 26 тис. Кв. м, вартість будівництва оцінена в $ 52 млн. Івано-франківський центр займе 6 тис. кв. м, його будівництво оцінили в $ 13 млн.