Симптоми та ознаки для визначення зниженій кислотності шлунка

Соляна кислота - це водний розчин хлористого водню, який виробляють парієтальна клітина шлунка. Вона необхідна для перетравлення їжі та розщеплення поживних речовин. Вона готує їх для подальшої обробки в кишечнику. Крім того, речовина знезаражує і захищає травний тракт від патогенних бактерій і мікробів, повідомляє Econet.

В організмі дорослої людини щодня виробляється до 2 л шлункового соку. Нормою є показник рівня рН 0,9-1,5 і концентрація кислоти 0,4-0,6%. Якщо аналізи показують більш низькі цифри при вимірюванні, лікарі говорять про знижену кислотності шлунка або першому ознаки гастриту.

Для діагностики використовуються різні методи й способи. Але можна самостійно визначити знижену кислотність в домашніх умовах.

Поспостерігайте за власним організмом і зверніть увагу на наступні ознаки:

печія в різний час доби;

поява тяжкості й здуття після обіду;

відчуття, що їжа не перетравлюється;

нудота після пробудження;

поява харчової алергії;

розшарування нігтьової пластини;

розвиток дисбактеріозу, запорів, діареї;

акне;

активний перетин і випадання волосся.

При зниженій кислотності частина їжі погано перетравлюється, організм отримує менше білків і мікроелементів. Аналізи показують хронічну нестачу вітамінів групи В, що позначається на роботі нервової системи: з'являється нервозність, безсоння, дратівливість, знижується активність.

Одним з незвичайних ознак зниженої кислотності шлунка - часті харчові отруєння або розлади. При нестачі соляної кислоти бактерії можуть проникати в кишківник, провокувати бродіння і запалення. При цьому інші члени сім'ї не відчувають навіть легкого дискомфорту.