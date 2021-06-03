Уряд затвердив фінплан Нафтогазу на 2021 рік

Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на 2021 рік, повідомляє УНИАН.

Відповідне рішення Уряд прийняв на засіданні.

У повідомленні прес-служби "Нафтогазу" відзначається, що фінансовий план — це основоположний документ, який визначає головні напрямки діяльності компанії в плановому році, містить очікувані операційні та фінансові результати діяльності.

При зміні макроекономічних показників, законодавства, суттєвих коливаннях на ринках, зокрема на ринку природного газу, законодавство дозволяє коригувати фінансовий план до двох разів протягом планового року.

Разом з тим прес-служба компанії не опублікувала очікувані результати діяльності, які містить затверджений фінплан.