У МЗС назвали документи для в'їзду до Туреччини з 4 червня

У МЗС України назвали ті документи, які з 4 червня знадобляться громадянам України для в'їзду до Туреччини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"При перетині кордону громадяни України повинні пред'явити: негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до приїзду; або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до приїзду; або документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду; або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців", – сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він уточнив, що турецькі прикордонники вимагатимуть тільки один із зазначених документів.

"Наші громадяни повинні самі вибрати, який з документів взяти з собою в подорож. Документ повинен бути англійською мовою", – пояснив спікер.

Ніколенко додав, що транзитні пасажири, діти до 6 років і члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань.

За його словами, крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, в тому числі й українці, повинні заповнити електронну форму міністерства охорони здоров'я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми – в електронному або паперовому вигляді.

"Нагадуємо також про необхідність мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини. Посольство й консульства України готові надавати максимальне сприяння нашим громадянам, щоб їх перебування в Туреччині було максимально комфортним і безпечним", – підкреслив речник МЗС України.

Ніколенко нагадав, що 4 червня набувають чинності нові правила в'їзду іноземців у Туреччину. Нововведення мають на меті протидіяти поширенню COVID-19 ззовні на тлі поступового ослаблення обмежувальних заходів всередині країни. Зміни будуть поширюватися на всіх відвідувачів з інших країн, включно з Україною.