Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №4651 щодо посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Механізм передбачає, що українських чиновників зможуть позбавити волі на 2 роки за подачу недостовірної інформації (зокрема і помилку, повідомляє Обозреватель.

Відповідний документ у другому читанні та в цілому підтримали 307 народних депутатів, серед яких 219 – з партії "Слуга народу". Автором законодавчої ініціативи є президент Володимир Зеленський.

В Україні правоохоронні органи вже мають право переслідувати за порушення в деклараціях, проте законопроєкт №4651 передбачає принципове нововведення – пониження розміру сум, з якого настає відповідальність. Наразі це 4 млн гривень, а нові положення передбачають планку в 2 млн гривень.

Крім того, зараз за брехню в декларації можуть обмежити свободу (без ізоляції), а за новими правилами – позбавити волі (посадити до в'язниці).

Головні нововведення:

За внесення недостовірних відомостей, які відрізняються від правди на суму від 8 500 до 34 000 гривень – штраф від 51 000 до 68 000 гривень, або громадські роботи (150 – 240 годин), або обмеження волі до 2 років.

У разі брехні, що відрізняється від правди на суму понад 34 000 гривень – штраф від 68 000 до 85 000 гривень, або громадські роботи (150 – 240 годин), або обмеження волі чи ув'язнення до 2 років.

За неподання декларації штрафуватимуть від 42 500 до 51 000 гривень, або зобов'язуватимуть до громадських робіт, або ув'язнюватимуть до 2 років.

В Україні будуть саджати у в'язницю за брехню у деклараціях: "Слуги народу" підтримали ідею Зеленського. Джерело: "Слуга народу"

"Ми посилюємо відповідальність, вносимо зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і уточнюємо суб’єктний склад адміністративних правопорушень, щоб за нього притягались усі особи, уповноважені на виконання функцій держави і місцевого самоврядування" , – відзначав народний депутат "Слуги народу" Олександр Бакумов.

За його словами, у Кримінальному кодексі планку відповідальності підвищать, однак рівень, з якого настає така відповідальність, – знизять.

"Ми понижуємо настання відповідальності з 4 млн гривень до 2 млн гривень, якщо є невідповідність. І передбачаємо позбавлення волі" , – додав Бакумов.

Народний депутат наголосив, що ухвалювати рішення про позбавлення волі буде суд.

"Якщо невідповідність від 500 до 2000 прожиткових мінімумів – там відповідальність до двох років. Якщо це ознака, що кваліфікує, то там також настає відповідальність до двох років, і суд повинен визначати, наскільки невідповідність зашкодила суспільним інтересам" , – резюмував Бакумов.

В Україні будуть саджати у в'язницю за брехню у деклараціях: "Слуги народу" підтримали ідею Зеленського

В Україні будуть саджати у в'язницю за брехню у деклараціях: "Слуги народу" підтримали ідею Зеленського

Нагадаємо, що кримінальну відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях політиків та чиновників Конституційний суд скасував у жовтні 2020 року, залишивши при цьому дисциплінарну та адміністративну.

Таким чином КСУ задовольнив позов частини народних депутатів, здебільшого з фракції "Опозиційна платформа – За життя" та спровокував конституційну кризу. Після цього рішення суду перед Україною постала загроза втратити підтримку МВФ.

У грудні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 4460-д, який був компромісним між президентським та проєктом закону, напрацьованим робочою групою у парламенті. Тоді депутати повернули штрафи та обмеження волі за недостовірне декларування, але не позбавлення волі.