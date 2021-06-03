Греція повідомила про ймовірне стеження спецслужб РФ за Протасевичем

Слідчі служби внутрішньої безпеки Греції припустили, що Роман Протасевич міг бути відстежений невідомими людьми – імовірно, білоруськими чи російськими спецслужбами – за кілька днів до польоту в Грецію. Про це пишуть іноземні ЗМІ.

Так, за заявою служби внутрішньої безпеки, особи, які мали російські паспорти, кілька днів відстежували Романа Протасевича на Криті, перш ніж він сів на фатальний для себе рейс.

Як повідомляється, незадовго до польоту, за словами колег Протасевича, він бачив, як якісь люди слідували за ним через аеропорт Афін і фотографували. Імовірно, саме ці особи стежили за Протасевичем, щоб визначити, коли він здійснить політ, який пройде над повітряним простором Білорусі.

Посадові особи грецької національної розвідувальної служби повідомили місцевим ЗМІ, що принаймні три невідомих оперативники вистежували Протасевича в Афінах з моменту його прибуття перед конференцією 9 травня.

Вважається, що після завершення конференції 16 травня Протасевич поїхав у відпустку на кілька днів на Крит зі своїм партнером, де вони також перебували під наглядом тих, хто, імовірно, були російськими або білоруськими розвідниками.

"Ми вважаємо, що ці люди діяли від імені Білорусі і допомогли встановити, що Протасевич знаходився на борту літака, коли він пролітав над Білоруссю. Протасевич і його подруга Софія Сапега були зняті з літака, коли він приземлився в Мінську.

Коли рейс нарешті приземлився у Вільнюсі, з'ясувалося, що ще троє пасажирів також висадилися в білоруській столиці ... ", – заявив місцевим ЗМІ заступник міністра закордонних справ Греції Мілітадіс Варвіціотіс.